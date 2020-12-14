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Ограничение прав женщин на аборт способно привести к катастрофе - Пушкина

11:32 14.12.2020 Источник: РБК

Ограничение прав женщин на прерывание беременности способно привести к катастрофе. Об этом заявила замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя подготовленный Минздравом проект приказа, которым устанавливается перечень медицинских показаний для аборта.

Депутат напомнила, что этот документ был официально опубликован 9 декабря и буквально сразу же вызвал бурную реакцию женщин по всей стране. «Мне пришла масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят не допустить ограничения их прав на прерывание беременности», — рассказала Пушкина.

Как подчеркнула Пушкина, в документе прописано не просто сокращение списка медицинских показаний для проведения аборта, в нем, по ее мнению, речь идет об ограничении прав женщин на прерывание беременности перечнем патологий и болезней. «Это польский путь, и мы знаем, куда он может завести», — отметила она (22 октября Конституционный суд Польши ужесточил антиабортивное законодательство, после чего в стране начались массовые протесты. На этом фоне в конце ноября власти отложили введение ограничения на аборты).  РБК

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