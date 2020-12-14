В России за сутки выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом
11:20 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 328. Общее количество инфицированных достигло 2 681 256, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост замедлился до 1%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 562. Всего уже выздоровели 2 124 797 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся уменьшилась до 79,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 450, что стало минимумом с 30 ноября. В последний день прошлого месяца штаб сообщал о 368 умерших. Из-за особенностей учета в воскресенье и понедельник число смертей всегда оказывается меньше, чем в будние дни, - так, неделю назад стало известно о 456 летальных исходах.
Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 47 391 смерть из-за коронавируса. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,77%.
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