Космические силы США победили в трансатлантическом турнире по военному киберспорту

12:05 Источник: Газета.Ru

Космические силы США одержали победу в трансатлантическом турнире по военному киберспорту, сообщает Sky News. В турнире участвовали команды различных видов вооруженных сил США и Великобритании. Финалистами стали команды американских Космических силы и британских Королевских военно-воздушных сил, они сразились в игре Call of Duty: Black Ops Cold War.

Турнир был организован благотворительной организацией Call Of Duty Endowment, целью которого является помощь безработным ветеранам с трудоустройством, отмечается в сообщении. Газета.Ru