Космические силы США победили в трансатлантическом турнире по военному киберспорту
12:05 14.12.2020 Источник: Газета.Ru
Космические силы США одержали победу в трансатлантическом турнире по военному киберспорту, сообщает Sky News. В турнире участвовали команды различных видов вооруженных сил США и Великобритании. Финалистами стали команды американских Космических силы и британских Королевских военно-воздушных сил, они сразились в игре Call of Duty: Black Ops Cold War.
Турнир был организован благотворительной организацией Call Of Duty Endowment, целью которого является помощь безработным ветеранам с трудоустройством, отмечается в сообщении. Газета.Ru
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