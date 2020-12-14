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НОВОСТИ

Штат Росприроднадзора может увеличиться в 21 раз - СМИ

12:20 14.12.2020 Источник: РБК

Президент ассоциации «Деловая Россия» Павел Титов предупредил премьера Михаила Мишустина о том, что штат Росприроднадзора необходимо будет увеличить в 21 раз — с 4 тыс. до почти 85 тыс. человек. Именно такое количество специалистов потребуется для ежегодной проверки 12 млн отчетов от производителей товаров, обязанных платить экосбор в рамках реформы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП).

Об этом говорится в письме Титова, которое он отправил Мишустину в среду, 9 декабря. У РБК есть копия обращения, ее подлинность подтвердил представитель ассоциации. На 11 декабря письмо к премьеру еще не поступило, уточнили в пресс-службе правительства в пятницу.

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