En+ Group получила высшую оценку в рейтинге CDP

11:35

En+ Group, вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, сообщила о получении компанией РУСАЛ, представляющей металлургический сектор группы, высшей оценки в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP). РУСАЛ стал первым производителем алюминия в мире, которому была присвоена оценка категории «А».

Компания получила оценку «А-» в рейтинге по работе с климатическими рисками по всей цепочке поставок. В настоящее время для производства алюминия РУСАЛ использует 98% энергии, производимой на гидроэлектростанциях En+ Group. С 2014 года прямые выбросы парниковых газов от заводов компании сократились на 11%.

Среднее количество выбросов на заводах металлургического сектора En+ Group, произведенных в процессе электролиза, составляют 2,6 тонн СО2 на тонну алюминия. При производстве алюминия в Китае этот показатель составляет 16,2, а среднее значение по миру – 12,6.

Всего за 20 лет существования компании в экологические проекты было инвестировано более 1,75 млрд долл. Компания также планирует инвестиции в размере 715 млн долл. для внедрения технологии применения инертных анодов. Данная инновация способна коренным образом изменить алюминиевую отрасль: в ходе ее применения вместо парниковых газов выделяется кислород.

«Будущее En+ Group зависит от эффективного взаимодействия с окружающей средой. Наши амбиции в области экологических преобразований вполне оправданы: переход мировой экономики на низкоуглеродную траекторию во многом зависит от преобразований именно в алюминиевой отрасли, – отметил Лорд Баркер, исполнительный председатель совета директоров En+ Group. – Для борьбы с климатическим кризисом необходимо действовать сообща, именно поэтому мы активно сотрудничаем с нашими коллегами по отрасли, клиентами и инвесторами. Мы стремимся повышать эффективность нашего производства, внедрять передовые технологии, а также показывать пример «зеленого» производства всему мировому сообществу».

Главной целью проведения рейтинга CDP является повышение степени корпоративной прозрачности, а также стимулирование экологических инициатив. В 2020 году в рейтинге CDP по различным экологическим показателям были задействованы более, чем 9 600 компаний, что на 14% превышает количество участников в прошлом году.