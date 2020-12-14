Пашинян заявил, что уйдет с поста премьера только по итогам волеизъявления народа
12:32 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается подавать в отставку и уйдет с поста главы кабмина только по итогам волеизъявления народа. Об этом он заявил в понедельник в ходе обращения к нации.
"Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа Пока такое волеизъявление не состоится, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, и я обещал делать это честно", - отметил он.
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