Пашинян заявил, что уйдет с поста премьера только по итогам волеизъявления народа

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается подавать в отставку и уйдет с поста главы кабмина только по итогам волеизъявления народа. Об этом он заявил в понедельник в ходе обращения к нации.

"Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа Пока такое волеизъявление не состоится, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, и я обещал делать это честно", - отметил он.