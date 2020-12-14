Подавляющее большинство сторонников Трампа не верит в законность победы Байдена - опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство сторонников действующего президента Дональда Трампа (82%) не считает законной победу Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября в США всеобщих выборах. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно телекомпанией Си-би-эс и исследовательской службой YouGov.

Согласно этому исследованию, если за Трампа на выборах проголосовали 74,2 млн избирателей, как это указывается в официальной статистике, то более 60 млн американских граждан не верят в то, что Байден действительно победил на выборах. Среди сторонников кандидата от Демократической партии - а за него отдали голоса 81,2 млн избирателей - таких сомневающихся нет. 98% из них заявили, что их голоса были учтены должным образом, в то время как среди сторонников Республиканской партии то же признали 78% участников опроса. Последние в массе своей - 79% - высказались за то, чтобы юридическая команда Трампа продолжала оспаривать результаты президентских выборов.

Кардинально, как следует из результатов опроса, расходятся сторонники двух партий и в том, чему следует уделить внимание сенаторам-республиканцам в первые недели после инаугурации избранного президента Байдена, 20 января. Голосовавшие за демократов считают, что республиканцы в верхней палате Конгресса США должны "перейти к решению других вопросов", в то время как около 75% сторонников республиканцев полагают, что тем следует "попытаться сохранить Трампа у власти".

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно их официальным результатам, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. Тем не менее он не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей. Пока действия юристов Трампа не увенчались успехом.

Формально в США в ноябре избираются не новые президент и вице-президент, а члены коллегии выборщиков. Именно они 14 декабря должны собраться в столицах своих штатов и провести собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената, 6 января они должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат Конгресса. 20 января состоится церемония инаугурации президента США.