Число россиян, которые готовы привиться от covid, выросло почти вдвое - ФОМ

13:05 Источник: Эхо Москвы

Фонд «Общественное мнение» утверждает, что число россиян, которые готовы привиться от коронавируса, выросло почти вдвое по сравнению с осенними показателями. Об этом говорят 42% россиян.

68% участников опроса заявили, что им важно, где вакцина произведена. Эхо Москвы