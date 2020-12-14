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НОВОСТИ

Число россиян, которые готовы привиться от covid, выросло почти вдвое - ФОМ

13:05 14.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Фонд «Общественное мнение» утверждает, что число россиян, которые готовы привиться от коронавируса, выросло почти вдвое по сравнению с осенними показателями. Об этом говорят 42% россиян.

68% участников опроса заявили, что им важно, где вакцина произведена.  Эхо Москвы

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