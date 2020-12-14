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В Чехии коронавирус выявлен почти у четверти граждан, прошедших тесты за последние сутки

13:32 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирус выявлен у 23 проц. жителей Чехии, прошедших тесты за минувшие сутки. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.

За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 1 999 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 656 меньше, чем днем ранее. Снижение показателя может быть связано с уменьшением числа тестов, которые в выходные дни проводятся в Чехии.

Общее число заразившихся в республике, население которой составляет около 10,7 млн граждан, достигло 581 079. Из них 505 922 выздоровели. На данный момент лечение проходят 65 548 пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 4 203 больных. С начала эпидемии умерли 9 609 жителей Чехии с диагнозом COVID-19. Минздрав информировал в воскресенье о 9 535 летальных исходах из-за осложнений, вызываемых вирусом.

Первый случай инфицирования коронавирусом в стране был зафиксировали 1 марта. С тех пор в республике было проведено 3 350 315 тестов на выявление инфекции.

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