Песков предложил задать вопрос о заказчиках убийства Немцова на пресс-конференции Путина
14:12 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать вопрос о заказчиках убийства политика Бориса Немцова на ежегодной пресс- конференции Владимира Путина 17 декабря.
"Нет, не мог бы (уточнить), - сказал он журналистам, комментируя просьбу уточнить слова президента о том, что в целом уже понятно, кто был заказчиком этого преступления. - Впереди большая пресс-конференция, вы вольны это спрашивать".
Песков напомнил, что глава государства на заседании Совета по правам человека сам сказал о том, что знает, кто был заказчиком. При этом представитель Кремля добавил, что не может "раскрыть эти слова".
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