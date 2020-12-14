Песков предложил задать вопрос о заказчиках убийства Немцова на пресс-конференции Путина

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать вопрос о заказчиках убийства политика Бориса Немцова на ежегодной пресс- конференции Владимира Путина 17 декабря.

"Нет, не мог бы (уточнить), - сказал он журналистам, комментируя просьбу уточнить слова президента о том, что в целом уже понятно, кто был заказчиком этого преступления. - Впереди большая пресс-конференция, вы вольны это спрашивать".

Песков напомнил, что глава государства на заседании Совета по правам человека сам сказал о том, что знает, кто был заказчиком. При этом представитель Кремля добавил, что не может "раскрыть эти слова".