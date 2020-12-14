Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тыс. руб. детскому хоспису "Дом с маяком"
14:32 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд в понедельник отменил решение о штрафе детскому хоспису "Дом с маяком" за нарушение правил хранения и учета наркосодержащих препаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"В Московском городском суде рассмотрен протест на постановление Зюзинского районного суда Москвы, которым детский хоспис признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.16 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения", - сказали в суде.
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