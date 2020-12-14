Закрытие консульств США в РФ не испортит еще сильнее отношения двух стран - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное закрытие двух консульств США в России не сможет еще больше испортить отношения двух стран, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Основная функция консульств - это предоставление консульских и визовых услуг. Эти консульские и визовые услуги уже давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории, поэтому особого влияния нет", - сказал Песков. "Если говорить в целом об отношениях [РФ и США], то уж точно дальше отношения это не испортит", - уверен представитель Кремля.