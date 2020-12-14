Правительство получит право регулировать цены на товары в случае их колебания более чем на 10% в месяц

15:32 Источник: Интерфакс

Минэкономразвития подготовит поправки в законодательство и нормативные акты, которые дадут возможность правительству в случае необходимости регулировать цены на социально-значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами и членами правительства.

Решетников напомнил, что сейчас действует постановление правительства №530, принятое ещё в 2008 году, позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов, если цены на какой-то товар в течение месяца изменились более чем на 30%.

"Понятно, что, когда её устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно - планку предлагается серьёзно снизить", - сказал глава Минэкономразвития.

"Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учёта сезонных колебаний цен", - озвучил он предложения по возможности регулирования цен со стороны правительства.

Мишустин поддержал эту идею министерства, отметив, что такие поправки надо было вносить раньше, как и использовать этот инструмент.