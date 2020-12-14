Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Жириновский в понедельник в ходе 32-го съезда Либерально-демократической партии России был переизбран ее председателем.

Данное решение было принято единогласно, всего в голосовании участие приняли 80 делегатов.

Съезд проходит в Институте мировых цивилизаций, трансляция мероприятия идет на страницах партии в социальных сетях.