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НОВОСТИ

Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР

16:00 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Жириновский в понедельник в ходе 32-го съезда Либерально-демократической партии России был переизбран ее председателем.

Данное решение было принято единогласно, всего в голосовании участие приняли 80 делегатов.

Съезд проходит в Институте мировых цивилизаций, трансляция мероприятия идет на страницах партии в социальных сетях.

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