Песков назвал "чушью собачьей" сообщения о том, что Навального пытались отравить дважды
16:32 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения британской газеты "Санди таймс" о том, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить дважды. При этом представитель Кремля использовал жаргонизм на английском языке.
"Все-таки "Санди таймс" - воскресное чтиво такое, в халате. Как бы вам сказать? Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, [можно] таким емким английским словом назвать. Есть такое английское слово bullshit, вот это - bullshit. Большего не буду говорить", - сказал Песков.
13 декабря "Санди таймс" выступила с утверждением, что российского блогера пытались отравить во второй раз, когда он находился в коме в больнице Омска. Газета при этом ссылалась на свои источники в органах безопасности Германии, которые "рассказали своим коллегам в Великобритании, что лица, стоявшие за отравлением Навального, совершили еще одну попытку его отравления в тот момент, когда он был в искусственной коме перед тем, как его доставили на борт самолета", который вывез его в Берлин.
Песков ранее многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией по инциденту с блогером, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Заведующий отделением острых отравлений омской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в воскресенье сообщил ТАСС, что посторонние не имели доступа в палату Навального, поэтому возможности повторно отравить его ни у кого не было.
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