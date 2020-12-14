Во Франции двух россиян приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы за драку на Евро-2016 - адвокат

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно по делу о нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику Эндрю Бечу в ходе массовой драки после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе. Об этом сообщил ТАСС адвокат Ивкина Жюльен Пинелли.

"Суд приговорил моего подзащитного к 3 годам тюрьмы. Для Павла Косова - 10 лет тюрьмы", - сообщил он.