Самым частым преступлением в России остается кража

17:32 Источник: Эхо Москвы

Кража остается самым частым преступлением в России. Половина россиян, осужденных за это преступление в прошлом году, похитили ценности на суммы меньше 13 тысяч рублей. К такому выводу пришли в своем исследовании интернет-издание «Важные истории» и медиа-проект «Четвертый сектор». Эхо Москвы