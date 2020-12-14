Суд вновь не стал продлевать испытательный срок блогеру Жукову, осужденному за экстремизм
18:00 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кунцевский суд Москвы вновь отказался продлить на месяц испытательный срок блогеру Егору Жукову, ранее осужденному за экстремистские призывы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд отклонил ходатайство УФСИН по Москве о продлении испытательного срока Жукову на месяц", - сказали в суде.
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