Суд вновь не стал продлевать испытательный срок блогеру Жукову, осужденному за экстремизм

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кунцевский суд Москвы вновь отказался продлить на месяц испытательный срок блогеру Егору Жукову, ранее осужденному за экстремистские призывы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил ходатайство УФСИН по Москве о продлении испытательного срока Жукову на месяц", - сказали в суде.