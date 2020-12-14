Танкер в Джидде был атакован заминированной лодкой - Минэнерго Саудовской Аравии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сингапурский танкер в Джидде получил повреждения в результате атаки с помощью заминированной лодки. Об этом сообщило в понедельник Министерство энергетики Саудовской Аравии, передает телеканал "Аль-Арабия".

Инфраструктура отгрузки топлива в результате террористической атаки не пострадала, среди людей также нет пострадавших, отметил представитель ведомства.

В понедельник сингапурская компания морского транспорта Hafnia объявила, что принадлежащий и управляемый ею танкер- продуктовоз BW Rhine минувшей ночью подвергся "внешнему воздействию" во время разгрузки в порту Джидды. "В результате внешнего воздействия произошел взрыв, возник пожар, - отмечается в документе. - Разгрузка была немедленно прекращена, команда потушила возгорание с помощью портовых пожарных команд, все 22 члена экипажа живы и невредимы. Корпус танкера был поврежден со стороны берега. Возможна некоторая утечка нефтепродуктов, хотя технические средства это не подтверждают". Танкер- продуктовоз BW Rhine способен перевозить до 80 тыс. тонн груза.