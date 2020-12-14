Производители хлебопекарной продукции получат 3 млрд руб. господдержки
19:20 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производители хлебопекарной продукции получат 3 млрд руб. господдержки, мукомольные предприятия - 4,2 млрд руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Отдельно скажу про меры поддержки. Для хлебопекарных предприятий предусматривается компенсация части затрат на приобретение муки. Это потребует дополнительного выделения 3 млрд рублей. На поддержку мукомольных предприятий необходимо дополнительно 4,2 млрд руб. Это позволит частично компенсировать их затраты на закупку продовольственной пшеницы", - сказал Патрушев.
Соответствующие проекты постановлений были внесены в правительство, указал он.
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