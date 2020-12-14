Армения будет добиваться утверждения статуса Карабаха на основе права на самоопределение

20:00 Источник: Интерфакс

Утверждение статуса непризнанного Нагорного Карабаха, признание права его жителей на самоопределение являются для Армении приоритетными вопросами, заявил глава армянского МИД Ара Айвазян в понедельник.

По сообщению МИД Армении, на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции и США Айвазян подчеркнул приоритетную важность для армянской стороны "утверждения статуса Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) на основе права на самоопределение".

По его словам, не менее важными для Армении являются "возвращение захваченных Азербайджаном территорий Арцаха, обеспечение условий для безопасного возвращения жителей Арцаха в свои дома, сохранение религиозного и культурного наследия".

Защита прав и интересов жителей Нагорного Карабаха должна осуществляться в рамках мирного процесса при участии посредников Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), заявил Айвазян.

Он добавил, что антиармянские заявления руководства Азербайджана рассматриваются в Ереване в качестве свидетельства того, что Баку не готов конструктивно вовлечься в мирный процесс.