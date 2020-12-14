Студентов предложили на платной основе привлекать на замены в школе
20:40 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко предложил ввести оплату для студентов старших курсов педагогических вузов, которые замещают учителей младших классов в ходе занятий в школах. С такой инициативой он выступил в ходе первого социального онлайн-форума "Единой России".
По его словам, в настоящий момент школьники 6-11 классов переведены на дистанционное обучение, а ученики 1-5 классов в основном учатся очно.
"Учителя вынуждены приходить в школы на весь день, чтобы дать один или два урока. При этом они подвергаются опасности, они заражаются, болеют, берут больничные, а замен нет. Почему бы на замену для младшеклассников именно не привлекать студентов педагогических вузов старших курсов, не просто так привлекать, а делать это на платной основе", - сказал Ревенко.
Первый социальный онлайн-форум проходит на площадке "Единой России" в понедельник, он посвящен обсуждению работы волонтеров партии.
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