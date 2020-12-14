В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий лишение свободы за клевету в интернете

21:20 Источник: Интерфакс

Законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернете внесен в Государственную Думу в понедельник.

Согласно инициативе, размещенной в базе данных Госдумы, в ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ предлагается внести поправки, по которым за публичную клевету, которая распространяется, в том числе, в интернете, предлагается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Законопроект внес депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, клевета в современных реалиях может распространяться в интернете. Сайт или ресурс могут не являться средствами массовой информации, но зачастую их аудитория "значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации". Именно поэтому, поясняется в документе, "предлагается устранить данный пробел правового регулирования".

Сейчас часть вторая ст. 128.1 "Клевета", которую предлагается дополнить, регулирует только наказание за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публичном произведении или в СМИ. При этом максимальное наказание по этой статье составляет штраф до 1 млн рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Помимо клеветы в интернете, такое же наказание по той же второй части ст. 128.1 - максимум два года лишения свободы - предлагается установить за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". В сопроводительных документах эта правовая конструкция не поясняется.

Кроме того, законопроект предлагает расширить виды наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. Если сейчас это штрафы и обязательные работы, то инициатива депутата Вяткина подразумевает, помимо реального лишения свободы, также принудительные работы и арест.