Дмитрий Лекух подвел итоги действия программы льготного страхования жилья в Москве

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Программа льготного страхования столичного жилья с 1995 года помогала москвичам снижать риски в отношении сохранности их недвижимости, значительно расширила клиентскую базу страховых компаний и в целом сделала рынок страхования цивилизованным. Программа выполнила свою задачу, поэтому в 2021 году она не будет продлеваться. Итоги действия программы подвел экономический обозреватель Дмитрий Лекух.

По данным за 2020 год, практически каждая вторая столичная квартира приняла участие в программе льготного страхования жилья. В общей сложности речь идет почти о 2,5 млн объектов. Программа предполагала страхование каждого квадратного метра по ставке в два рубля, а в страховых случаях финансовые обязательства перед москвичами делились между правительством Москвы и страховыми компаниями в соотношении 70 на 30.

Если на старте программы, в середине 90-х, москвичи имели слабое представление о том, как работает система страхования, то сейчас привычка нести ответственность за свою собственность и просчитывать потенциальные риски плотно вошла в нашу повседневную жизнь. Дмитрий Лекух уверен, что без образовательной функции, которая стала весомой частью реализации программы, она не получила бы такой высокий процент вовлеченности среди горожан.

«Благодаря программе льготного страхования у людей выработалась полезная привычка, которой раньше не было в виду совершенно иного экономического уклада, – страховать свое имущество, – отметил Дмитрий Лекух. – За годы ее действия в выигрыше оказались и страховщики, которые получили доступ к большому количеству потенциальных клиентов».

Однако на сегодняшний момент программа исчерпала себя объективным образом, считает эксперт, а жители города могут взаимодействовать со страховщиками самостоятельно, без участия координатора в лице города. Поэтому уже с 1 января 2021 года программа не будет продлеваться вновь, но для москвичей останется доступной опция коммерческого страхования.

Серьезного повышения ставок по новым договорам страхования ожидать не стоит, считает экономический обозреватель, ввиду высокой конкуренции в данной сфере.

«В рамках свободного рынка компании, предоставляющие услуги страхования, обязательно будут демпинговать по отношению к установившимся тарифам, что выгодно для потребителя», – заключил эксперт.