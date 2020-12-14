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США ввели санкции против Турции из-за покупки ею российских ракетных систем С-400

22:00 14.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" вводят рестрикции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Минфина США.

Американские санкции в отношении Турции введены из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции <...> за сознательное заключение значительных сделок с "Рособоронэкспортом", главным органом экспорта вооружений России, в виде покупок зенитных ракетных систем С-400", - подчеркивается в документе.

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