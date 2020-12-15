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Байден считает, что попытки Трампа оспорить результаты выборов исчерпали себя

08:00 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки действующего американского лидера Дональда Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом и фактически исчерпали себя. Об этом заявил в понедельник, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр), избранный президент страны Джозеф Байден.

"Избирательный штаб Трампа предпринял десятки и десятки попыток оспорить результаты выборов в правовом поле, - сказал он. - Все их претензии были выслушаны и признаны безосновательными". "Их выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено свидетельств или оснований для того, чтобы изменить или подвергнуть сомнению итоги выборов", - подчеркнул Байден.

"В некоторых штатах был произведен пересчет голосов. И результаты выборов во всех случаях были подтверждены", - отметил демократ. "Президенту Трампу были предоставлены все возможности, чтобы оспорить результаты выборов, и он в полной мере воспользовался каждой из них. Президенту Трампу не было отказано ни в одной из предпринятых им попыток", - констатировал Байден.

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