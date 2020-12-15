Более 30% японцев выступили за отмену Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса - опрос

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 32% жителей Японии выступили за отмену перенесенных на следующий год летних Олимпийских игр в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные во вторник телеканалом Эн-эйч-кей.



При этом еще 31% опрошенных отметили необходимость повторной отсрочки соревнований. Лишь 27% поддержали стремление организаторов провести Олимпиаду летом 2021 года. Опрос проводился по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки с 11 по 14 декабря. В нем приняли участие 1,3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.



Как отмечает телеканал, по сравнению с аналогичным исследованием в октябре, число сторонников отмены или переноса Игр выросло сразу на 15 п. п., в то время как количество людей, выступающих в поддержку организации Олимпиады, снизилось на 13 п. п.



