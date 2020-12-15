В ходе учений израильский танк непреднамеренно обстрелял территорию сектора Газа

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танк Армии обороны Израиля во время учений непреднамеренно открыл огонь по территории сектора Газа. Об этом сообщила в понедельник вечером армейская пресс-служба.



"В ходе учений танк непреднамеренно обстрелял территорию сектора Газа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что "начато расследование инцидента".



По данным газеты "Джерузалем пост", снаряд попал в заброшенное здание, пострадавших нет.



