В ходе учений израильский танк непреднамеренно обстрелял территорию сектора Газа
08:10 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В ходе учений танк непреднамеренно обстрелял территорию сектора Газа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что "начато расследование инцидента".
По данным газеты "Джерузалем пост", снаряд попал в заброшенное здание, пострадавших нет.
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