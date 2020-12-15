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НОВОСТИ

Выборщики подтвердили победу Байдена на президентских выборах в США

09:00 15.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Голосование выборщиков подтвердило победу на президентских выборах в США Джозефа Байдена.

Кандидат от демократов набрал 306 голосов при необходимых 270. У Трампа 232. Во всех штатах, где действующие президент оспаривал результаты выборов, проголосовали за демократа.  Эхо Москвы

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