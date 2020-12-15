11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Башкирии

09:05 Источник: Эхо Москвы

В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых. ЧП произошло в башкирском посёлке Ишбулдино, расположенном в 250 километрах от Уфы. Дом престарелых представлял собой одноэтажное деревянное здание, оно полностью сгорело. Пожар начался около часа ночи по Москве. Когда пожарные подъехали к зданию, оно было охвачено огнем. Трёх пожилых постояльцев успела вывести на улицу сотрудница частного пансионата. Остальные люди, которые не могли спастись без посторонней помощи, погибли. Пожар унёс жизни 11 человек.

Уголовное дело возбудили по статье причинение смерти по неосторожности. Неисправность проводки и неосторожное обращение с огнем рассматривают среди предварительных версий. Дом престарелых не имел права круглосуточно размещать людей, сообщили в районной администрации Интерфаксу. Местные власти уточнили, что здание было рассчитано только на 10 постояльцев.

В свою очередь в региональном управлении МЧС сказали, что сгоревший пансионат эксплуатировался как частный жилой дом. Ранее источник агентства ТАСС в экстренных службах подтвердил, что у дома престарелых не было лицензии на постоянное проживание постояльцев.

На место ЧП выехал глава Башкирии Радий Хабиров. Эхо Москвы