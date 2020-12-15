В Карабахе идут бои за спорные села
09:20 15.12.2020 Источник: РБК
В выходные в Нагорном Карабахе шли скоротечные бои, в ситуацию пришлось вмешаться российским миротворцам. Однако она не стабилизировалась — в понедельник армянская сторона сообщила об окружении противником еще двух сел
В Карабах были введены российские миротворцы, но при этом карта проведения миротворческой операции за прошедший месяц несколько раз менялась и уточнялась. Села Хцаберд и Хин Тахер по итогам военных действий оставались под контролем армянских сил, однако на картах миротворцев они отнесены к азербайджанской зоне. Вечером 12 декабря российское Минобороны уточнило границы проведения миротворческой операции, и на новой карте села были отнесены уже к зоне контроля армянской стороны. Однако путаница могла спровоцировать перестрелки, сообщили источники, близкие к военному ведомству НКР.
По состоянию на вечер понедельника, 14 декабря, азербайджанские военные продолжали находиться в селе Хин Тахер, рассказал источник в службе безопасности НКР. Хцаберд контролируют армяне, говорит он. По его словам, ситуация в районе была спокойной до 12 декабря. «В субботу азербайджанцы подошли ближе к посту, стали говорить: «Это наши территории». Наши сказали: «Это наши позиции» — и сообщили нам (в Степанакерт), мы передали миротворцам. А те связались с азербайджанской стороной», — описывает он хронологию событий. После этого начался бой, утверждает собеседник РБК. «Они (азербайджанцы. — РБК) начали стрелять, наши — отстреливаться и отходить. Наших окружили группой более 200 человек и захватили около десяти человек в плен», — продолжил собеседник РБК. О пленении десяти человек сообщило и «Радио Свобода». В районе находились миротворцы, в понедельник продолжались переговоры.
У армянской стороны в результате инцидента погибших нет, шестеро были ранены, заявили в Минобороны страны в воскресенье. Азербайджанские военные сообщили о четырех убитых и нескольких раненых со своей стороны.
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