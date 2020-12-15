Депутаты заксобрания Петербурга намерены обратиться в СК из-за новых фактов по отравлению Навального
09:32 15.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Депутаты заксобрания Петербурга готовят заявление в СК из-за новых фактов по отравлению Алексея Навального.
Представитель партии «Яблоко» Борис Вишневский сообщил в своем телеграм-канале, что он и его коллеги повторно потребуют возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Вишневский отметил, что в заявлении будет ссылка на международное расследование группы Bellingcat, изданий Insider, Der Spiegel и телеканала CNN. В нем названы имена оперативников ФСБ, которые, как утверждается, причастны к отравлению Алексея Навального. Видео, где сам политик рассказывает о расследовании, набрало более 4 млн просмотров, несмотря на сбой в Youtube.
Сегодня Алексей Навальный будет гостем нашего эфира в программе «Утренний разворот» после 10 часов. Эхо Москвы
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