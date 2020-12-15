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Минздрав отверг обвинения в планах ограничить права женщин на аборты

10:20 15.12.2020 Источник: РБК

Новый проект приказа Минздрава не отменяет право на аборт по желанию женщины, а содержит медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Так в ведомстве отреагировали на критику после публикации проекта приказа, предусматривающего сокращение перечня болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту. Ведомство обвиняли в ограничении прав женщин на прерывание беременности. Также критики заявляли, что теперь женщины, чье состояние, согласно приказу, «недостаточно тяжелое», будут вынуждены рисковать здоровьем.

«Женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия. Прерывание беременности по желанию возможно на сроке до 12 недель», — отмечают в Минздраве.

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