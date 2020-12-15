Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
10:32 15.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Президент РФ пожелал Байдену успехов на посту президента США и сказал, что готов к взаимодействию и контактам с ним.
Путин в телеграмме выразил уверенность, что США и РФ могут способствовать решению многих проблем и вызовов. Эхо Москвы
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