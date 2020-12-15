Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

10:32 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Президент РФ пожелал Байдену успехов на посту президента США и сказал, что готов к взаимодействию и контактам с ним.

Путин в телеграмме выразил уверенность, что США и РФ могут способствовать решению многих проблем и вызовов. Эхо Москвы