Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на рынке продовольствия
11:05 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляет решения, принятые в отношении стабилизации ситуации на продовольственном рынке России. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения. Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями", - говорится в сообщении.
Соглашения, как отмечается, помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло.
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