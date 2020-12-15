Сомали разрывает дипломатические отношения с Кенией

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Сомали приняли во вторник решение разорвать дипломатические отношения с соседней Кенией. Об этом сообщил министр информации Сомали Осман Абукар Дуббе.

"Сомали отзывает всех своих дипломатов из Кении, а также призывает кенийских дипломатов покинуть Сомали в течение семи дней", - приводит слова министра агентство Рейтер.

Нынешнее обострение отношений между двумя соседними странами произошло спустя несколько часов после прибытия в Кению с трехдневным государственным визитом президента Сомалиленда Мусы Бихи Абди. Сомалиленд признается мировым сообществом как часть Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядки весной 1991 года объявили о своем государственном суверенитете.

"Федеральное правительство Сомали выражает сожаление в связи с открытым вмешательством кенийского правительства во внутренние и политические дела Сомали, что может стать препятствием для стабильности в регионе", - говорится в распространенном во вторник МИД Сомали заявлении.

Между тем правительство Кении отвергло обвинения со стороны Могадишо как необоснованные. "Все нынешние действия со стороны сомалийского правительства базируются на необоснованных утверждениях, - говорится в сообщении МИД Кении. - Правительство Кении уважает и поддерживает основополагающие международные принципы территориальной целостности и независимости". Кенийское внешнеполитическое ведомство также сообщило, что пока не получало никаких устных или письменных уведомлений о требовании к послу Кении покинуть Сомали.

На территории Сомали сейчас развернут кенийский контингент в составе миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Его численность достигает 3,6 тыс. Созданная в 2007 году АМИСОМ имеет мандат на поддержку переходного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности. Общая численность контингента АМИСОМ составляет 20,6 тысячи человек. Свои контингенты в состав АМИСОМ направили Уганда, Бурунди, Эфиопия, Кения, Джибути. В миссии также участвуют с полицейскими подразделениями Нигерия, Гана и Сьерра-Леоне.