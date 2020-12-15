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В России за сутки выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом

11:32 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 689. Общее количество инфицированных достигло 2 707 945, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 813. Всего уже выздоровели 2 149 610 пациентов. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 577 против 450 днем ранее. Всего от инфекции умерли 47 968 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,77%, следует из данных штаба.

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