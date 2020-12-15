Из-за пусков ракет с подлодки ВМФ России на базе США в Германии сработала ложная тревога - CNN
12:00 15.12.2020 Источник: Интерфакс
Во время пусков межконтинентальных баллистических ракет с российской подлодки в минувшую субботу на авиабазе Рамштайн в Германии, где находится штаб Командования ВВС США в Европе, сработала ложная тревога об угрозе ракетного удара, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона.
По их словам, "в результате объявленной тревоги на авиабазе Рамштайн в течение нескольких минут была неопределенность, пока не прозвучал сигнал отбоя".
По предварительной данным, автоматическое срабатывание тревоги могло произойти после фиксации американским разведывательным спутником пусков сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет с российской подводной лодки из подводного положения в Охотском море.
Командование ВВС США в Европе официально подтвердило инцидент на авиабазе Рамштайн, персонал которой получил компьютерное оповещение. Тревога также объявлялась на базе по громкоговорителям.
По словам американских военных, они были в курсе, что российская сторона, согласно стандартным процедурам, распространила предупреждение о закрытии района в связи военными учениями. Стратегическое командование США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляли угрозы, поэтому неясно, что вызвало срабатывание тревоги, отметили они.
Один из представителей Пентагона сказал телеканалу, что инцидент вызывает обеспокоенность, поскольку всегда есть возможность для ошибки на фоне напряженности с Россией. Однако на этот раз не было никаких данных об угрозе, подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 12:32 15.12.2020
- В Думу внесен проект о правилах зачисления в вузы детей военнослужащих и сотрудников ОВД
- 12:20 15.12.2020
- Задержана руководитель пансионата в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек - источник
- 12:05 15.12.2020
- Большинство чехов не собираются прививаться от коронавируса - опрос
- 11:32 15.12.2020
- В России за сутки выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом
- 11:20 15.12.2020
- Сомали разрывает дипломатические отношения с Кенией
- 11:05 15.12.2020
- Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на рынке продовольствия
- 11:00 15.12.2020
- Пираты в Гвинейском заливе напали на танкер под флагом Мальты
- 10:32 15.12.2020
- Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
- 10:20 15.12.2020
- Минздрав отверг обвинения в планах ограничить права женщин на аборты
- 10:05 15.12.2020
- Турецкая оппозиция призывает активировать С-400 после введения санкций США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать