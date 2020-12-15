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Большинство чехов не собираются прививаться от коронавируса - опрос

12:05 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Чехии не собираются делать себе прививки после того, как на рынке появится доступная вакцина от COVID-19. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник агентством ЧТК результаты опроса, проведенного социологическим центром Ipsos по заказу производителя масок фирмы Purtana.

"Сейчас люди относятся к вакцинам и прививкам сдержанно и хотят также других способов защиты", - пояснил владелец фирмы Роман Спачил.

По данным опроса, около 70 процентов его участников признались, что не намерены делать себе прививки после появления вакцины. 45 процентов из них опасаются возможного побочного действия нового препарата.

Укрепление иммунитета с помощью овощной и фруктовой диеты считают достаточной защитой от коронавируса 80 процентов опрошенных. 68 процентов укрепляют его также приемом витаминов.

По-прежнему носить защитные маски после появления вакцины намерены 62 процента участников опроса. В настоящее время это постоянно делают 58 процентов респондентов. В ходе опроса, проведенного на территории всей Чехии в начале декабря, было опрошено 550 человек.

В понедельник коронавирус был выявлен еще у 5 169 жителей Чехии, сообщает Минздрав. Численность летальных исходов за последние сутки составила 62. Общее количество умерших из-за инфекции превысило 9 700 человек.

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