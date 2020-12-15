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Задержана руководитель пансионата в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек - источник

12:20 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель башкирского частного пансионата для пожилых задержана после пожара в учреждении, где погибли 11 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящий момент руководитель задержан", - сообщил источник.

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