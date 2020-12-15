Российских школьников могут обязать писать контрольную по истории перед ОГЭ и ЕГЭ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Написание контрольной работы по истории может стать обязательным условием допуска школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Это следует из концепции преподавания в школах учебного курса "История России", которая была утверждена решением коллегии Минпросвещения РФ в октябре.

"Минпросвещения России и Рособрнадзору совместно с РИО и Ассоциацией учителей истории и обществознания необходимо выработать план действий по постепенному внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего образования. В качестве пилотного проекта целесообразно введение для всех выпускников обязательной контрольной работы, имеющей статус допуска к ГИА (государственной итоговой аттестации - прим. ТАСС)", - следует из документа.