Россия и Китай продлили соглашение об уведомлениях о пусках ракет на 10 лет
13:05 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай продлили межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей на 10 лет.
Подписи под протоколом поставили министры обороны двух государств Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ.
"Получил из Пекина подписанные вами экземпляры протокола о продлении соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Готов подписать протокол о продлении действия этого соглашения на очередной 10-летний период", - сказал Шойгу.
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