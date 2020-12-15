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Представители хорватов и мусульман в президиуме Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

13:20 15.12.2020 Источник: Интерфакс

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом.

Встреча Лаврова с тремя членами президиума - Комшичем, Джаферовичем и Милорадом Додиком (представляющим общину боснийских сербов) - была запланирована утром во вторник.

В ходе совместного заявления для СМИ Комшич и Джаферович сообщили, что их решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями министра иностранных дел РФ по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.

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