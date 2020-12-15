Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом
13:32 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять депутатов нижней палаты парламента повторно заразились коронавирусной инфекцией, у них не выработались антитела. Об этом в ходе пленарного заседания во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, проведенное в понедельник тестирование показало, что всего коронавирусом заразились еще 11 депутатов. "Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Повторно, то есть переболев, заболели вновь. Антитела не выработались, они, соответственно, заразились. Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице", - отметил Володин.
Герой Советского Союза и России, полярный исследователь, 81-летний депутат Госдумы Артур Чилингаров повторно заразился коронавирусом. Об этом также сообщил Вячеслав Володин.
"Во второй раз заболел Артур Николаевич Чилингаров... Почему? Потому что первый раз переболел, пришел на работу", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.
"Сейчас мы все с вами переживаем за его здоровье и желаем выздоровления", - добавил спикер.
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