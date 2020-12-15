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НОВОСТИ

Британский генерал назвал Китай самой большой угрозой

14:00 15.12.2020 Источник: Интерфакс

КНР в настоящее время представляет собой наибольшую угрозу для Соединенного Королевства, заявил глава Стратегического командования воруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс.

"Китай - это самая большая стратегическая угроза, с которой имеет дело наша страна", - приводит газета The Sun его слова из выступления в Королевском институте международных отношений.

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса Китай, как и ряд других государств и преступных групп, старается обратить ситуацию в свою пользу. Генерал уточнил, что подобные силы нацелились на производство и распределение вакцины, на системы здравоохранения и правительственные службы.

По словам Сандерса, Национальный центр кибербезопасности Великобритании теперь фиксирует за месяц примерно 60 серьезных инцидентов в киберпространстве - больше чем когда-либо ранее; при этом за последние девять месяцев 200 из них имели отношение к коронавирусу.

Согласно его оценкам, пока Лондон был занят борьбой с экстремизмом на Ближнем Востоке, Китай вырвался вперед Великобритании в технологическом плане. Сандерс упомянул интерес КНР к сетям 5G, милитаризации космоса, гиперзвуковому оружию и охарактеризовал эти тенденции как "сдвиг парадигмы в отношении (Китая, - "ИФ") к ведению боевых действий".

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