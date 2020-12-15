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Парламент Украины продлил еще на год действие закона об особом статусе Донбасса

14:12 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада продлила до конца 2021 года действие закона Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такое решение во вторник поддержало большинство депутатов.

"Законопроект продлевает на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в пояснительной записке к документу. В тексте законопроекта уточняется, что он будет действовать до 31 декабря 2021 года. Помимо формальной пролонгации, иных поправок в закон не внесено, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский ранее обещал подготовить в 2020 году новую редакцию этого закона.

"Это довольно техническое изменение, но оно поможет нашим представителям продолжать переговоры по мирному урегулированию в Донбассе", - прокомментировала решение Рады замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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