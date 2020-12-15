Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ
14:32 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к законопроекту о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, запрещающую снижать МРОТ.
Согласно нововведению, МРОТ устанавливается в размере "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году".
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