Российские хакеры получили доступ к данным Госдепа США - WP

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент и Национальные институты здравоохранения США пополнили список госучреждений США, пострадавших от массированной кибератаки. Об этом сообщила во вторник газета "Вашингтон пост", которая утверждает, что взлом стал результатом "шпионской операции России", продолжавшейся несколько месяцев.

Издание ссылается на неназванных официальных лиц и "другие осведомленные источники", которые заявляют, что список американских ведомств, пострадавших от действий злоумышленников, "как ожидается, будет расти". Кроме того, отмечается, что его могут пополнить "многочисленные частные компании".

В Госдепартаменте отказались комментировать информацию о взломе, пишет газета. Получить комментарий от представителей Национальных институтов здравоохранения "Вашингтон пост" также не удалось.

Агентство Рейтер в понедельник выступило с утверждением, что группа хакеров, предположительно, работающих на российское правительство, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В МВБ подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По данным Рейтер, взлому подверглись и подразделение Министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также Минфин.

Таким образом, к настоящему времени кибератака затронула пять госструктур США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник все обвинения США в причастности России к подобны компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким- либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".