Суд отказал Роскомнадзору в блокировке сайта Gulagu.net
15:12 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хорошевский районный суд Москвы отклонил иск Роскомнадзора к основателю сайта Gulagu.net Владимиру Осечкину с требованием заблокировать данный ресурс на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд рассмотрел иск и принял следующее решение: в удовлетворении исковых требований Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Осечкину Владимиру Валерьевичу об установлении ограничения доступа к информационному ресурсу на территории Российской Федерации в связи с неисполнением обязанности организатора распространения информации в сети Интернет отказать", - сказали в пресс-службе, не уточнили мотивов принятого решения.
По словам представителей сайта, в суд с требованием о блокировке Роскомнадзор обратился после запроса ФСИН РФ. В январе Роскомнадзор направил Gulagu.net требование удалить один из материалов о деятельности Минюста РФ.
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