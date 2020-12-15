Дума усиливает в первом чтении защиту личных данных силовиков и судей
15:32 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла в первом чтении депутатский законопроект о возможности запрета на выдачу сведений (в том числе имущественного характера) о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности.
"Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - говорится в пояснительной записке.
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